Due aerei si scontrano in pista | paura per 93 passeggeri
Attimi di paura all'aeroporto di LaGuardia di New York, negli Stati Uniti. Due aerei si sono scontrari sulla pista di rullaggio, come confermato sia dall'autorità portuale locale che dalla Delta Airlines. L'incidente ha coinvolto due jet della Endeavor Air, compagnia che fa capo alla Delta, ed è. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: aerei - scontrano
Bird Strike, quando aerei e uccelli si scontrano. Quanti sono negli aeroporti lombardi. E perché avvengono
Due aerei si scontrano sulla pista dell’aeroporto di Manchester, l’ala di un velivolo si rompe
Aerei tentato atterraggio nello stesso aeroporto e si scontrano in volo: un morto e tre feriti in Colorado
Usa, due aerei Delta si scontrano all'aeroporto LaGuardia di New York #newyork - X Vai su X
Incidente aereo a New York, due jet si scontrano sulla pista dell'aeroporto LaGuardia: a bordo 93 persone - facebook.com Vai su Facebook
New York, scontro tra due aerei sulla pista di rullaggio all’aeroporto LaGuardia: un ferito - L’impatto poco prima delle 22 (ora locale): i velivoli di Endeavor Air, sussidiaria di Delta Air Lines, si sono scontrati «a bassa velocità» ... Segnala msn.com
Incidente tra due aerei sulla pista dell'aeroporto di LaGuardia a New York, ferito un assistente di volo - Incidente fra due aerei su una pista dell'aeroporto LaGuardia di New York: Delta ha definito l’episodio “una collisione a bassa velocità” ... Da virgilio.it