Due acquisti a gennaio e nuovo modulo | nasce la Juve di Spalletti
La posizione di Tudor è messa in discussione dopo i troppi pareggi. Decisiva può essere la pausa per le Nazionali dopo il match col Milan La Juventus ha una striscia aperta di quattro pareggi di fila, due in Champions League e due in Serie A. Se il primo della serie, contro il Borussia Dortmund, era stato accolto positivamente vista la rimonta da 2-4 a 4-4 nel recupero, gli altri sono tutti punti persi. Sul banco degli imputati, come sempre in questi casi, finisce il tecnico Igor Tudor. Ad oggi non sembra a rischio esonero, ma. Igor Tudor, tecnico della Juve (LaPresse) – Calciomercato.it La sosta per le Nazionali è l’occasione per fare un bilancio parziale e l’ultimo impegno dei bianconeri è il big match di domenica a Torino contro il Milan. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Juventus, nuovo aumento di capitale: “Tre acquisti a gennaio”
Lazio, mercato di gennaio: Lotito ha un'idea per sbloccare la campagna acquisti Continua qui https://ift.tt/t0hu7CO #lazio #laziopress - facebook.com Vai su Facebook
#Lazio, Fabiani garantisce acquisti per gennaio - X Vai su X
Como, nuovo assalto a Rente a gennaio: concorrenza in Serie A | ESCLUSIVO - Novità importanti in ottica calciomercato Como: a gennaio nuovo assalto a Rente del Groningen. Come scrive calciomercato.it
Napoli, De Laurentiis:| 'A gennaio due acquisti' - Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, annuncia due acquisti per il mercato di gennaio. Riporta calciomercato.com