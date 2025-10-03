La posizione di Tudor è messa in discussione dopo i troppi pareggi. Decisiva può essere la pausa per le Nazionali dopo il match col Milan La Juventus ha una striscia aperta di quattro pareggi di fila, due in Champions League e due in Serie A. Se il primo della serie, contro il Borussia Dortmund, era stato accolto positivamente vista la rimonta da 2-4 a 4-4 nel recupero, gli altri sono tutti punti persi. Sul banco degli imputati, come sempre in questi casi, finisce il tecnico Igor Tudor. Ad oggi non sembra a rischio esonero, ma. Igor Tudor, tecnico della Juve (LaPresse) – Calciomercato.it La sosta per le Nazionali è l’occasione per fare un bilancio parziale e l’ultimo impegno dei bianconeri è il big match di domenica a Torino contro il Milan. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Due acquisti a gennaio e nuovo modulo: nasce la Juve di Spalletti