Prima sono stati avvistati nell’area circostante, poi sopra l’aeroporto. A Monaco di Baviera lo scalo è rimasto chiuso per diverse ore a causa del sorvolo di droni sui quali sono ancora in corso le indagini. L’allarme, scattato intorno alle 19.30 del 2 ottobre, ha causato la cancellazione di 17 voli e ritardi per circa 3mila passeggeri. Altri 15 voli sono stati dirottati verso aeroporti vicini, tra cui Stoccarda, Norimberga, Vienna e Francoforte. Partenze e arrivi sono ripresi poco prima delle 6 e al momento regolari, come conferma anche la piattaforma di monitoraggio aereo Flightradar24. Molti viaggiatori hanno dovuto trascorrere la notte nello scalo bavarese, dove polizia e vigili del fuoco hanno predisposto decine di brandine nei terminal. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Droni sull’aeroporto di Monaco: lo scalo chiuso per ore dalla sera del 2 ottobre. Ritardi per oltre tremila passeggeri