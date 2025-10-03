Droni sull’aeroporto di Monaco altri 15 su base militare in Belgio

Si continua a combattere in Ucraina, mentre rientra l'allarme droni in Germania ma suona quello in Belgio, con avvistamenti vicino una base militare.

droni sull8217aeroporto monaco 15Droni sull’aeroporto di Monaco: lo scalo chiuso per ore dalla sera del 2 ottobre. Ritardi per oltre tremila passeggeri - Diversi droni avvistati nella zona, scalo chiuso per ore nella notte ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

droni sull8217aeroporto monaco 15Droni russi su aeroporto di Monaco? Rischio escalation, voli cancellati e il sorvolo sul Belgio: cosa sta succedendo - L'aeroporto tedesco di Monaco di Baviera ha riaperto questa mattina dopo essere rimasto chiuso durante la notte a causa di avvistamenti di droni che hanno costretto alla cancellazione o ... Da msn.com

