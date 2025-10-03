Droni sull’aeroporto di Monaco altri 15 su base militare in Belgio

Si continua a combattere in Ucraina, mentre rientra l’allarme droni in Germania ma suona quello in Belgio, con avvistamenti vicino una base militare. Iscriviti e segui “Notizie dall’Ucraina”: YouTube: https:bit.ly3FqWppn Spreaker: https:bit.ly42g2ONG Apple Podcasts: https:apple.co3JE1OMi Spotify: https:spoti.fi40bpm0v Amazon Music: https:amzn.to40HVQ37 Audible: https:bit.ly4370ARc Adnkronos: podcastadnkronos.com (https:podcast.adnkronos.comshownotizie-ucraina) . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Droni sull’aeroporto di Monaco, altri 15 su base militare in Belgio

In questa notizia si parla di: droni - sull

Massiccio attacco russo con droni e missili sull'Ucraina

Zelensky: "Mercoledì nuovi colloqui di pace tra Kiev e Mosca" | Ancora bombe sull'Ucraina: due morti in un massiccio attacco russo con droni e missili

Raid russo sull’Ucraina: un morto e sei feriti a Kiev, droni ucraini su Mosca e Rostov

La guerriglia del droni arriva in Germania: avvistamenti sull’aeroporto di Monaco - X Vai su X

#droni sulla #Danimarca, soldati francesi sulla petroliera della “flotta ombra” russa https://askanews.it/2025/10/02/droni-sulla-danimarca-soldati-francesi-sulla-petroliera-della-flotta-ombra-russa/- #Boracay #Russia - facebook.com Vai su Facebook

Droni sull’aeroporto di Monaco: lo scalo chiuso per ore dalla sera del 2 ottobre. Ritardi per oltre tremila passeggeri - Diversi droni avvistati nella zona, scalo chiuso per ore nella notte ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Droni russi su aeroporto di Monaco? Rischio escalation, voli cancellati e il sorvolo sul Belgio: cosa sta succedendo - L'aeroporto tedesco di Monaco di Baviera ha riaperto questa mattina dopo essere rimasto chiuso durante la notte a causa di avvistamenti di droni che hanno costretto alla cancellazione o ... Da msn.com