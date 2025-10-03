Droni sospetti sull' aeroporto di Monaco decine di voli cancellati e dirottati | disagi per 3.000 passeggeri

L'aeroporto tedesco di Monaco di Baviera ha riaperto questa mattina dopo essere rimasto chiuso durante la notte a causa di avvistamenti di droni che hanno costretto alla cancellazione o al. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Droni sospetti sull'aeroporto di Monaco, decine di voli cancellati e dirottati: disagi per 3.000 passeggeri

Sono ripresi stamani verso le 5:50 i voli all'aeroporto di Monaco di Baviera, chiuso ieri sera in seguito all'avvistamento di droni sospetti.

Droni sospetti a Monaco: aeroporto in tilt, voli sospesi - Nella serata di ieri, l’aeroporto di Monaco di Baviera è stato temporaneamente chiuso a causa di avvistamenti di droni non identificati. Lo riporta notizie.it