Droni russi in Repubblica Ceca polizia ed esercito schierano i cecchini Allarme anche in Germania e Belgio
Ancora una volta si segnalano droni sospetti nei cieli del continente, con le autorità che rispondono con massima urgenza. La polizia ceca, coadiuvata dall’ esercito, è intervenuta all’ aeroporto Václav Havel di Praga-Ruzyn? dopo una segnalazione anonima di velivoli in avvicinamento. Secondo quanto riferito su X (ex Twitter), la polizia avrebbe precisato che la minaccia non è ancora verificata. A scopo precauzionale sono stati attivati cecchini e sistemi di protezione anti-droni. L’anonimo segnalatore parlava inglese e si riferiva a droni di “livello superiore”. Se confermato, il caso di Praga si aggiungerebbe a una serie di episodi inquietanti registrati in Europa negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: droni - russi
Droni russi a Volgograd, tre feriti
Droni russi attaccano città ucraine
Droni russi, Pina Picierno (Pd): “Non sottovalutare Mosca. È un pericolo concreto”
Perché è impossibile armarsi contro i droni russi senza l'Ucraina. L’integrazione di Kyiv nella sicurezza europea è un fatto compiuto. La difesa congiunta è l'unica soluzione. Di @DavCarretta - X Vai su X
Sul sito ufficiale del Ministero della Difesa olandese è comparsa la foto di un caccia F-35A coinvolto nella missione Nato per proteggere la Polonia dai droni russi: sul velivolo è presente un "kill mark" che testimonierebbe la vittoria nell'abbattimento di un drone - facebook.com Vai su Facebook
Droni russi in Repubblica Ceca, polizia ed esercito schierano i cecchini. Allarme anche in Germania e Belgio: «Tutta l'Ue rischia» - La polizia ceca, in collaborazione con l'esercito, sta eseguendo interventi all'aeroporto Vaclav Havel di Praga- Riporta msn.com
Droni russi in Repubblica Ceca, polizia ed esercito schierano i cecchini. Allarme anche in Germania e Belgio - Ancora una volta si segnalano droni sospetti nei cieli del continente, con le autorità che rispondono con massima urgenza. Scrive thesocialpost.it