Droni russi in Repubblica Ceca polizia ed esercito schierano i cecchini Allarme anche in Germania e Belgio

Thesocialpost.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora una volta si segnalano droni sospetti nei cieli del continente, con le autorità che rispondono con massima urgenza. La polizia ceca, coadiuvata dall’ esercito, è intervenuta all’ aeroporto Václav Havel di Praga-Ruzyn? dopo una segnalazione anonima di velivoli in avvicinamento. Secondo quanto riferito su X (ex Twitter), la polizia avrebbe precisato che la minaccia non è ancora verificata. A scopo precauzionale sono stati attivati cecchini e sistemi di protezione anti-droni. L’anonimo segnalatore parlava inglese e si riferiva a droni di “livello superiore”. Se confermato, il caso di Praga si aggiungerebbe a una serie di episodi inquietanti registrati in Europa negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

