Droni non identificati sopra Monaco di Baviera | aeroporto chiuso e voli cancellati

Nuovo allarme sicurezza nei cieli europei. L’aeroporto di Monaco di Baviera, uno dei più trafficati della Germania con oltre 41 milioni di passeggeri nel 2024, è stato costretto ieri sera a sospendere tutte le operazioni di volo dopo l’avvistamento di droni non identificati. La chiusura ha provocato 17 voli cancellati e il dirottamento di altri 15 su scali alternativi, tra cui Stoccarda, Norimberga, Vienna e Francoforte, coinvolgendo circa 3.000 passeggeri. Secondo quanto comunicato dal controllo del traffico aereo tedesco (Dfs), la sospensione dei voli è scattata alle 22:18 di giovedì, in seguito a segnalazioni di più droni in volo nei pressi e sopra l’area aeroportuale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

