Droni non identificati anche su aeroporto di Monaco di Baviera scalo chiuso dalle 22 alle 5 con 17 voli sospesi e 15 dirottati - VIDEO
Secondo quanto riferito dai funzionari aeroportuali, l’episodio ha coinvolto quasi 3000 passeggeri. I primi avvistamenti sarebbero stati segnalati intorno alle 21:30 da testimoni oculari. Circa un’ora dopo i droni sarebbero stati nuovamente avvistati sopra l’area aeroportuale, come confermato dal po. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Ex Ilva, che succede? Droni non identificati sopra l'area a caldo. Sos sicurezza
Global Sumud Flotilla denuncia: "Multipli droni non identificati avvistati a 200 miglia da Porto Palo", Delia: "Ci hanno seguito" - VIDEO
Danimarca: “Droni non identificati sulla nostra maggiore base militare, è attacco ibrido”. Non sono stati abbattuti
Germania, il Der Spiegel rivela che i droni non identificati che hanno sorvolato lo Schleswig-Holstein avrebbero effettuato "misurazioni di infrastrutture critiche" - X Vai su X
In un clima di tensione crescente, i leader europei si incontreranno l’1 ottobre per un vertice informale in Danimarca, dove si sono verificati diversi incidenti con droni non identificati negli ultimi giorni. Oltre all’Ucraina, si parlerà di Difesa. Cosa deve fare l’Ue p Vai su Facebook
