Droni non identificati anche su aeroporto di Monaco di Baviera scalo chiuso dalle 22 alle 5 con 17 voli sospesi e 15 dirottati - VIDEO

Secondo quanto riferito dai funzionari aeroportuali, l’episodio ha coinvolto quasi 3000 passeggeri. I primi avvistamenti sarebbero stati segnalati intorno alle 21:30 da testimoni oculari. Circa un’ora dopo i droni sarebbero stati nuovamente avvistati sopra l’area aeroportuale, come confermato dal po. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

droni identificati aeroporto monacoL’aeroporto di Monaco di Baviera è stato chiuso temporaneamente a causa dell’avvistamento di alcuni droni - Giovedì sera l’aeroporto di Monaco di Baviera, in Germania, è stato chiuso per precauzione a causa dell’avvistamento di droni non identificati. Da ilpost.it

droni identificati aeroporto monacoDroni sospetti a Monaco: aeroporto in tilt, voli sospesi - Nella serata di ieri, l’aeroporto di Monaco di Baviera è stato temporaneamente chiuso a causa di avvistamenti di droni non identificati. Riporta notizie.it

