Droni in volo sull’aeroporto sospesi tutti i voli Scatta l’allarme | cosa sta succedendo
Ancora una volta i cieli europei finiscono nel mirino dei droni. Venerdì sera, l’aeroporto internazionale di Monaco di Baviera è stato chiuso temporaneamente a causa dell’avvistamento di droni sospetti. Lo riferisce il quotidiano tedesco Bild, sottolineando che la situazione ha immediatamente messo in allerta le autorità. Una reporter della Reuters, presente a bordo di un volo in attesa di decollo, ha confermato che il pilota ha informato i passeggeri dell’impossibilità di partire per motivi di sicurezza. La decisione di sospendere le operazioni è stata presa in seguito alla rilevazione di velivoli senza pilota nei pressi dello scalo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: droni - volo
Attacco russo con droni e missili, aerei in volo dalla Polonia
Massiccio attacco di droni sull'Ucraina | Kiev: "Putin ha fatto alzare in volo i bombardieri strategici"
Massiccio attacco russo con droni e missili sull'Ucraina, un morto e un ferito a Kiev | "Putin ha fatto alzare in volo i bombardieri strategici"
A causa di diversi avvistamenti di droni, nella tarda serata di ieri le operazioni di volo all'aeroporto di Monaco di Baviera sono state limitate e in seguito sospese del tutto. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
La Polonia ha fatto alzare in volo sei F-16 dopo l'avvistamento di due droni Shahed potenzialmente diretti verso i confini del suo territorio. Lo riporta il Kyiv Post su X. #ANSA - X Vai su X
Avvistamento di droni sull'aeroporto di Monaco: voli sospesi temporaneamente - L'incidente è l'ultimo di una serie di avvistamenti di droni avvenuti in Europa nell'ultima settimana. Come scrive msn.com
Cosa sappiamo sulla chiusura dell’aeroporto di Monaco di Baviera dopo l’avvistamento di droni - L’aeroporto di Monaco di Baviera è stato chiuso temporaneamente nella serata di ieri, 2 ottobre, a seguito del sorvolo diversi droni "di grosse ... Da fanpage.it