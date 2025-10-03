Droni in volo sull’aeroporto sospesi tutti i voli Scatta l’allarme | cosa sta succedendo

Ancora una volta i cieli europei finiscono nel mirino dei droni. Venerdì sera, l’aeroporto internazionale di Monaco di Baviera è stato chiuso temporaneamente a causa dell’avvistamento di droni sospetti. Lo riferisce il quotidiano tedesco Bild, sottolineando che la situazione ha immediatamente messo in allerta le autorità. Una reporter della Reuters, presente a bordo di un volo in attesa di decollo, ha confermato che il pilota ha informato i passeggeri dell’impossibilità di partire per motivi di sicurezza. La decisione di sospendere le operazioni è stata presa in seguito alla rilevazione di velivoli senza pilota nei pressi dello scalo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

