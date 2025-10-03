Dritto e rovescio Alessandra Mussolini spiana i pro-Pal sul treno | A loro ci penso io

A Dritto e Rovescio il padrone di casa, Paolo Del Debbio, intervista Alessandra Mussolini, ex-eurodeputata di Forza Italia, che ha da poco pubblicato un libro su suo nonno, dal titolo Benito. Le Rose e Le Spine. La Mussolini, prima ancora di rispondere alle domande del conduttore, si sofferma sul viaggio da Roma a Milano per poter essere lì in studio a Cologno Monzese e subito dimostra fastidio nei confronti delle numerose manifestazioni di solidarietà per la popolazione sofferente di Gaza che si stanno tenendo in questi giorni in Italia e che hanno causato dei rallentamenti nella circolazione, soprattutto ferroviaria. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

