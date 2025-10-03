Dramma alla manifestazione per la Palestina | scontri in piazza la situazione precipita

La serata di protesta a Bologna si è trasformata in tragedia per una giovane attivista pro Gaza, colpita al volto da un lacrimogeno durante i violenti scontri in zona stazione. La ragazza, ricoverata d’urgenza all’ospedale Sant’Orsola, è in condizioni gravi e i medici hanno deciso di sottoporla a un intervento chirurgico nel tentativo di salvarle la vista, ma la prognosi resta riservata. Secondo quanto ricostruito, la manifestante che rischia di perdere un occhio si trovava in mezzo al corteo di giovedì sera, quando centinaia di persone hanno fatto irruzione nella stazione ferroviaria, bloccando i treni e ingaggiando scontri con le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it