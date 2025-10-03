Dragon Ball Z arriva su Minecraft con un nuovo DLC cross-over Mojang pubblica il teaser trailer

Game-experience.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Minecraft e Dragon Ball Z si incontrano in un cross-over ufficiale che ha già acceso l’entusiasmo dei fan. Mojang ha infatti pubblicato il teaser trailer del nuovo DLC ispirato al celebre anime di Akira Toriyama, presentato in anteprima durante l’ultimo evento Minecraft Live. Nel filmato si vedono le sette sfere del drago comparire nel mondo a blocchi, un segnale chiaro dell’arrivo di Goku, Vegeta e compagni all’interno del gioco. Anche se i dettagli completi non sono stati ancora rivelati, gli sviluppatori hanno già confermato la possibilità di lanciare il Kamehameha e scatenare la Genkidama, suggerendo un’esperienza che unisce l’azione esplosiva di Dragon Ball alla creatività infinita di Minecraft. 🔗 Leggi su Game-experience.it

dragon ball z arriva su minecraft con un nuovo dlc cross over mojang pubblica il teaser trailer

© Game-experience.it - Dragon Ball Z arriva su Minecraft con un nuovo DLC cross-over, Mojang pubblica il teaser trailer

In questa notizia si parla di: dragon - ball

Dragon ball super non tornerà presto: fan invitati a mostrare pazienza

Nuovo film di dragon ball in arrivo presto

Dragon Ball Z: Kakarot – Daima: Avventura nel regno demoniaco riceve il trailer di lancio

dragon ball z arrivaMinecraft e Dragon Ball Z: arriva una collaborazione a sorpresa - In arrivo una nuova collaborazione che porterà l’universo di Dragon Ball Z all’interno di Minecraft Bedrock Edition ... Come scrive igizmo.it

Dragon Ball Z invaderà Minecraft in un nuovo DLC cross-over in arrivo: ecco il teaser trailer - Entro la fine dell'anno vedremo l'arrivo di Dragon Ball Z all'interno di Minecraft con uno speciale DLC dedicato, di cui possiamo intanto vedere il teaser trailer ufficiale. Riporta multiplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Dragon Ball Z Arriva