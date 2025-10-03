dragon ball z arriva su minecraft con un nuovo dlc cross over mojang pubblica il teaser trailer

Minecraft e Dragon Ball Z si incontrano in un cross-over ufficiale che ha già acceso l’entusiasmo dei fan. Mojang ha infatti pubblicato il teaser trailer del nuovo DLC ispirato al celebre anime di Akira Toriyama, presentato in anteprima durante l’ultimo evento Minecraft Live. Nel filmato si vedono le sette sfere del drago comparire nel mondo a blocchi, un segnale chiaro dell’arrivo di Goku, Vegeta e compagni all’interno del gioco. Anche se i dettagli completi non sono stati ancora rivelati, gli sviluppatori hanno già confermato la possibilità di lanciare il Kamehameha e scatenare la Genkidama, suggerendo un’esperienza che unisce l’azione esplosiva di Dragon Ball alla creatività infinita di Minecraft. 🔗 Leggi su Game-experience.it

