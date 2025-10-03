Dragon Ball Daima lo staff rivela che Akira Toriyama amava disegnare personaggi anziani
Quando si pensa a Dragon Ball, vengono in mente battaglie cosmiche e guerrieri sovrumani. Eppure, nel cuore di Akira Toriyama c'era spazio per figure più fragili, spesso comiche e al tempo stesso sagge. Lo staff di Dragon Ball Daima rivela che Akira Toriyama nutriva un affetto particolare per i personaggi anziani, al punto da curare personalmente il design di Neva. Una scelta che riafferma il suo stile unico, tra ironia, fragilità e autorevolezza narrativa. Akira Toriyama e l'arte della vecchiaia In Dragon Ball Daima, tra le nuove presenze spicca Neva, un anziano Namecciano dall'aria svampita che diventa ben più che una semplice spalla comica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
