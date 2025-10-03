Dpfp in manovra misure per 16 miliardi il 60% da tagli di spesa

Roma, 3 ott. (askanews) – Una manovra con interventi per 16 miliardi l’anno, in media, di cui quasi due terzi finanziati con tagli di spesa. E che potrà contare su uno spazio in disavanzo di circa 2,3 miliardi di euro derivante dalla conferma del deficit al 2,8% del pil nel 2026 rispetto al 2,7% tendenziale. E’ quanto si desume dal testo del Documento programmatico di finanza pubblica in cui si delineano i primi contorni della legge di bilancio che sarà definita più compiutamente nel documento programmatico di bilancio, da inviare a Bruxelles entro il 15 ottobre, e nel testo della manovra, atteso per il 20 ottobre. 🔗 Leggi su Ildenaro.it