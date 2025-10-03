Dovevo prendere il minimo ma mi hanno dato il massimo ladro seriale fa ricorso contro la pena troppo alta
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un rom di 34 anni che chiedeva una nuova determinazione della pena al giudice dell’esecuzione, dopo essere stato condannato a cinque anni di reclusione e 1.300 euro di multa per una serie di furti aggravati in abitazione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: dovevo - prendere
Quando dovevo solo andare in cartoleria per prendere materiale scolastico… Nella stessa struttura c’è la libreria, basta attraversare un corridoio… e cosa fai, non entri a dare un’occhiata?! Ecco cosa ho preso per la mia bimba che adora Io invece non Vai su Facebook
Avevo organizzato tutto, andavo a Cremona in treno, alla fine della partita mi venivano a prendere in macchina mi portavano a Forlì, dove, di sera, dovevo fare una cosa, alle 21. Poi, virus intestinale. L’ho vista in televisione. il resto è qui: https://t.me/esisteunalt - X Vai su X