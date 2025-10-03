Dovevo prendere il minimo ma mi hanno dato il massimo ladro seriale fa ricorso contro la pena troppo alta

Perugiatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un rom di 34 anni che chiedeva una nuova determinazione della pena al giudice dell’esecuzione, dopo essere stato condannato a cinque anni di reclusione e 1.300 euro di multa per una serie di furti aggravati in abitazione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: dovevo - prendere

Cerca Video su questo argomento: Dovevo Prendere Minimo Hanno