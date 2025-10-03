Ci sarà anche Tony Cairoli tra i protagonisti più attesi al via del Motocross delle Nazioni 2025, in programma tra sabato 4 e domenica 5 ottobre all’Ironman Raceway di Crawfordsville (Indiana). La 78ma edizione del Nazioni si disputa dunque oltreoceano in terra statunitense, con Team USA che proverà a tornare sul gradino più alto del podio tre anni dopo il precedente successo casalingo di Red Bud (l’unico negli ultimi tredici anni). L’Italia può contare su una buona formazione e va considerata un’outsider di lusso per le posizioni di vertice, schierando oltre al 40enne nove volte campione del mondo Tony Cairoli (giunto alla 16ma partecipazione) anche il campione mondiale MX2 del 2023 Andrea Adamo e l’emergente bergamasco Andrea Bonacorsi (10° e 8° in campionato nelle sue prime due stagioni in MXGP). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Tony Cairoli al Motocross delle Nazioni 2025: orari, programma, streaming