Dove vedere in tv Sinner-Altmaier ATP Shanghai 2025 | orario programma streaming

Jannik Sinner affronterà il tedesco Daniel Altmaier al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai: dopo aver vinto il torneo ATP 500 di Pechino lo scorso 1° ottobre e aver goduto di un paio di giorni di riposo (uno in più rispetto al previsto, per concessione degli organizzatori), il numero 2 del mondo tornerà in campo nella giornata di sabato 4 ottobre per fronteggiare l’insidioso teutonico in occasione del suo debutto sul cemento della metropoli cinese. L’appuntamento è all’ora di pranzo italiana: sarà il terzo incontro a partire dalle ore 06.30 allo Stadium Court e non inizierà prima delle ore 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

