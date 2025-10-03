Dove vedere in tv Sinner-Altmaier ATP Shanghai 2025 | orario programma streaming

Jannik Sinner affronterà il tedesco Daniel Altmaier al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai: dopo aver vinto il torneo ATP 500 di Pechino lo scorso 1° ottobre e aver goduto di un paio di giorni di riposo (uno in più rispetto al previsto, per concessione degli organizzatori), il numero 2 del mondo tornerà in campo nella giornata di sabato 4 ottobre per fronteggiare l’insidioso teutonico in occasione del suo debutto sul cemento della metropoli cinese. L’appuntamento è all’ora di pranzo italiana: sarà il terzo incontro a partire dalle ore 06.30 allo Stadium Court e non inizierà prima delle ore 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Sinner-Altmaier, ATP Shanghai 2025: orario, programma, streaming

In questa notizia si parla di: vedere - sinner

Sinner-Alcaraz, streaming gratis e diretta TV Mediaset, Sky o Rai Sport? Dove vedere finale Masters 1000 Cincinnati

US Open 2025, dove vedere Sinner-Musetti: streaming gratis e diretta TV in chiaro?

US Open 2025, dove vedere Sinner-Musetti: streaming gratis e diretta TV in chiaro?

L’avversario di Jannik Sinner nella finale dell’Atp di Pechino sarà Learner Tien. Ecco dove vedere il match. Vai su Facebook

#Sinner-Tien, orario e dove vedere in tv e streaming la finale di Pechino - X Vai su X

Sinner-Altmaier all'Atp Shanghai, dove vedere in tv e streaming - Il numero 2 al mondo debutta al Masters 1000 di Shanghai al secondo turno contro il tedesco Altmaier. Riporta sport.sky.it

Sinner a Shanghai, quando gioca contro Altmaier: orario, precedenti e dove vederlo - Jannik Sinner debutta al Masters 1000 di Shanghai contro Daniel Altmaier: orario, precedenti e dove vedere il match in diretta TV e streaming ... Lo riporta fanpage.it