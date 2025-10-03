Dove vedere in tv Salernitana-Cavese Serie C calcio | orario programma streaming
Domenica 5 ottobre (alle ore 14.30) si giocherà Salernitana-Cavese, incontro valido per l’ottava giornata di Serie C. Allo Stadio Arechi andrà in scena il sempre accesissimo derby campano, un incontro atteso da entrambe le tifoserie per ben diciotto anni: bisogna risalire al 2007 per trovare gli ultimi precedenti, con due pareggi (0-0 e 1-1), si preannuncia un confronto molto avvincente e appassionante, pronto a dare nuova linfa a una rivalità storica. La Salernitana svetta in testa alla classifica del girone C con 16 punti, alla pari con il Benevento e con quattro punti di vantaggio sul terzetto formato da Catania, Cosenza e Casarano. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: vedere - salernitana
Salernitana-Sorrento, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Coppa Italia Serie C
Dove vedere Salernitana-Sorrento, streaming gratis e diretta TV in chiaro?
Cosenza-Salernitana, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie C
Il caos organizzato e creativo della prima frazione di gioco, al netto della disattenzione iniziale, è stato davvero un bel vedere. Una Salernitana padrona del campo avrebbe meritato di raccogliere di più. Nella ripresa, con il trascorrere dei minuti, il Giugliano è Vai su Facebook
Giugliano-Salernitana: dove vedere la Serie C in Diretta Tv e in Streaming - Salernitana, quinta giornata del Gruppo C di Serie C: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis ... Scrive msn.com
Salernitana-Cavese, infortunio a De Boer: ko un uomo derby - Si è fatto male de Boer: ha una lesione di medio grado (un mese abbondante di stop) al polpaccio sinistro. Lo riporta ilmattino.it