Domenica 5 ottobre (alle ore 14.30) si giocherà Salernitana-Cavese, incontro valido per l’ottava giornata di Serie C. Allo Stadio Arechi andrà in scena il sempre accesissimo derby campano, un incontro atteso da entrambe le tifoserie per ben diciotto anni: bisogna risalire al 2007 per trovare gli ultimi precedenti, con due pareggi (0-0 e 1-1), si preannuncia un confronto molto avvincente e appassionante, pronto a dare nuova linfa a una rivalità storica. La Salernitana svetta in testa alla classifica del girone C con 16 punti, alla pari con il Benevento e con quattro punti di vantaggio sul terzetto formato da Catania, Cosenza e Casarano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Salernitana-Cavese, Serie C calcio: orario, programma, streaming