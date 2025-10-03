Dove vedere in tv Musetti-Comesana ATP Shanghai 2025 | orario programma streaming
Lorenzo Musetti affronterà l’argentino Francisco Comesana al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai: dopo essersi ritirato ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Pechino in occasione del match contro lo statunitense Learner Tien a causa di un fastidio al gluteo, il numero 9 del mondo tornerà in campo nella giornata di sabato 4 ottobre per fronteggiare il sudamericano in occasione del suo debutto sul cemento della metropoli cinese. L’appuntamento è sul Grandstand 2, sarà il terzo incontro a partire dalle ore 06.30. Ad aprire il programma di giornata sarà il confronto tra il russo Andrey Rublev e il giapponese Yuki Nishioka, poi toccherà alla contesa tra Luciano Darderi e il cinese Yunchaokete Bu, a seguire ci sarà spazio per il tennista toscano. 🔗 Leggi su Oasport.it
