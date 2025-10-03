Dove vedere in tv Musetti-Comesana ATP Shanghai 2025 | orario programma streaming

Oasport.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Musetti affronterà l’argentino Francisco Comesana al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai: dopo essersi ritirato ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Pechino in occasione del match contro lo statunitense Learner Tien a causa di un fastidio al gluteo, il numero 9 del mondo tornerà in campo nella giornata di sabato 4 ottobre per fronteggiare il sudamericano  in occasione del suo debutto sul cemento della metropoli cinese. L’appuntamento è sul Grandstand 2, sarà il terzo incontro a partire dalle ore 06.30. Ad aprire il programma di giornata sarà il confronto tra il russo Andrey Rublev e il giapponese Yuki Nishioka, poi toccherà alla contesa tra Luciano Darderi e il cinese Yunchaokete Bu, a seguire ci sarà spazio per il tennista toscano. 🔗 Leggi su Oasport.it

dove vedere in tv musetti comesana atp shanghai 2025 orario programma streaming

© Oasport.it - Dove vedere in tv Musetti-Comesana, ATP Shanghai 2025: orario, programma, streaming

In questa notizia si parla di: vedere - musetti

US Open 2025, dove vedere Sinner-Musetti: streaming gratis e diretta TV in chiaro?

US Open 2025, dove vedere Sinner-Musetti: streaming gratis e diretta TV in chiaro?

Dove vedere in tv Musetti-Norrie, ATP Washington 2025: orario, ordine di gioco, streaming

A che ora Musetti-Comesana, ATP Shanghai 2025: programma secondo turno, tv, streaming - Lorenzo Musetti affronterà l'argentino Francisco Comesana al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai: dopo essersi ritirato ai quarti di finale del ... Come scrive oasport.it

vedere tv musetti comesanaPronostico Comesana-Musetti 4 Ottobre: Secondo Turno ATP Shanghai 2025 - Si scende in campo, Sabato 4 Ottobre, per giocare il secondo turno dell'ATP Masters 1000 di Shanghai 2025: pronostico Comesana- Scrive bottadiculo.it

Cerca Video su questo argomento: Vedere Tv Musetti Comesana