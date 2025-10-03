Dove vedere in tv la Serie A di basket 2025-2026 | tutti i canali coinvolti e la guida ai diritti

In questa nuova stagione di Serie A 2025-2026 è cambiato completamente il tipo di copertura che ci sarà a livello televisivo per il massimo campionato. L’assegnazione dei diritti tv è stata tema molto ricorrente nel corso dell’estate cestistica, e alla fine si è verificato un mix di vecchie conoscenze e novità assolute. Ma andiamo con ordine, perché il panorama è particolare. IN CHIARO: CIELO. I diritti in chiaro sono stati acquisiti dal gruppo Sky, che ha deciso di utilizzare Cielo quale canale di trasmissione delle partite per tutti. Cielo ha già trasmesso la Supercoppa, irradierà una partita al mese della Serie A, poi manderà in onda una partita di quarti di finale per turno, una di semifinale per turno e l’intera serie scudetto. 🔗 Leggi su Oasport.it

