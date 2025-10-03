La stagione del grande ciclismo internazionale corre veloce verso la conclusione. Il 2025 ha saputo riservare grandi emozioni e ha scritto pagine indelebili della storia di questo sport. In preparazione al Giro di Lombardia di sabato prossimo è il momento di una nuova serie di classiche sul territorio nazionale, appuntamenti che sono ormai una piacevole consuetudine nel calendario di ogni anno. Si corre domenica 5 ottobre la Coppa Agostoni 2025, primo atto del Trittico comprendente la Coppa Bernocchi e la Tre Valli Varesine. La corsa in linea, giunta alla settantottesima edizione, prende il via da Lissone e si conclude nella medesima località dopo aver percorso 166,7 chilometri. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv la Coppa Agostoni 2025: orari, programma, streaming