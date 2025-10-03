Dove vedere in tv Italia-Argentina Mondiali calcio U20 | orario programma streaming
L’Italia affronterà l’Argentina nell’ultima partita della fase a gironi dei Mondiali Under 20 di calcio. Gli azzurri scenderanno in campo nella notte italiana di domenica 5 ottobre (ore 01.00) per incrociare l’Albiceleste all’Estadio Elias Figueroa Brander di Valparaíso (Cile). Dopo aver sconfitto l’Australia per 1-0 e aver pareggiato con Cuba per 2-2, la nostra Nazionale si gioca il passaggio del turno contro la quotata compagine sudamericana, capace di imporsi nei primi due incontri. I ragazzi del CT Carmine Nunziata hanno bisogno di un pareggio per essere sicuri di proseguire la propria avventura nella rassegna iridata di categoria, mentre in caso di sconfitta dovranno sperare in un passo falso di Cuba contro l’Australia per garantirsi la seconda piazza nel raggruppamento. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: vedere - italia
Law & order svu streaming in Italia: guida completa per vedere tutte le stagioni
Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming
Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming
Dove vedere Italia-Cuba al Mondiale Under 20 in tv? Sky o Rai, orario Vai su Facebook
#Italia-#Bulgaria, dove vedere in tv la finale dei Mondiali di volley: data e orario - X Vai su X
Dove vedere in tv Italia-Argentina, Mondiali volley 2025: orario esatto, canale, streaming - A Manila, nelle Filippine, i Mondiali senior 2025 di volley maschile domani, domenica 21 settembre, vedranno proseguire gli ottavi di finale: l'Italia ... Come scrive oasport.it
Italia-Argentina, dove vedere l'ottavo di finale del Mondiale di Volley - Il match tra Italia e Argentina, valida per gli ottavi di finale del Mondiale di Volley maschile, si giocherà nella giornata di domenica 21 settembre alle ore 09:30 italiane. Secondo tag24.it