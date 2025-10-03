Dove vedere in tv Errani Paolini-Hsieh Ostapenko ATP Shanghai 2025 | orario programma streaming

Sara Errani e Jasmine Paolini affronteranno la taiwanese Su-Wei Hsieh e la lettone Jelena Ostapenko nella semifinale del torneo WTA 1000 di Pechino. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 scenderanno in campo nella giornata di sabato 4 ottobre, alle ore 07.00 italiane, con il chiaro intento di accedere all’atto conclusivo sul cemento della capitale cinese, da disputare contro la vincente di HonMuchova e Kato-Stollar. Le azzurre avevano vinto agevolmente le prime due partite di questo torneo, a cui si erano presentate dopo aver alzato al cielo la Billie Jean King Cup, e hanno poi beneficiato del ritiro di RakhimovaSiegemund alla vigilia dei quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

