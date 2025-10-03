dove vedere il documentario del grande fratello 1

il documentario “grande fratello – l’inizio”: un viaggio nella prima edizione del reality. In occasione del 25° anniversario della nascita del celebre reality show, viene proposto un approfondimento dedicato alla sua prima edizione, simbolo di una rivoluzione televisiva. Il racconto ripercorre le tappe fondamentali di quell’esperienza che ha segnato un’epoca, con immagini d’epoca e testimonianze esclusive. La produzione offre uno sguardo emozionante su un format che ha cambiato per sempre il panorama dei programmi in diretta. dove vedere il documentario “grande fratello – l’inizio”. Il film documentaristico, intitolato “Grande Fratello – L’inizio”, è stato realizzato da Endemol Shine Italy ed è accessibile esclusivamente sulla piattaforma streaming di Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

