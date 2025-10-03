Dove vedere gli Europei di ciclismo 2025 oggi in tv | orari 3 ottobre programma streaming italiani in gara
Siamo arrivati al terzo giorno di competizioni in quel di Drome-Ardeche, località francese che sta ospitando questa settimana i Campionati Europei 2025 di ciclismo. Oggi, venerdì 3 ottobre, assisteremo nello specifico a tre segmenti di gara, riservati interamente alle categorie U23 e Junior. Le ostilità si apriranno alle 9.00, momento dell’inizio della prova in linea categoria Donne Under 23, dove saranno della partita ben sette rappresentanti della Nazionale azzurra (tra cui anche Eleonora Ciabocco), le quali si cimenteranno in un percorso di 83 km con partenza ed arrivo a Guilherand-Granges. Poco più tardi, precisamente alle 12. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: vedere - europei
Dove vedere in tv Italia-Norvegia, Europei calcio femminile 2025: orario, programma, streaming
Dove vedere Italia-Norvegia stasera in tv, Europei calcio femminile 2025: orario, programma, streaming
Italia-Norvegia Europei femminili 2025: dove vedere il match stasera in TV, streaming e probabili formazioni
"Amo l'Europa, ma odio vedere l'Europa devastata dall'energia e dall'immigrazione"... "Gli europei stanno comprando petrolio russo mentre combattono contro la Russia, è imbarazzante per loro" Vai su Facebook
Bologna-Friburgo, dove vedere la partita di Europa League in tv e streaming #SkySport #SkyUEL #EuropaLeague - X Vai su X
Dove vedere gli Europei di ciclismo 2025 oggi in tv: orari 2 ottobre, programma, streaming, azzurri in gara - Gli Europei di ciclismo 2025, manifestazione che quest'anno si svolge in Francia, nel dipartimento della Drome- Secondo oasport.it
Europei di ciclismo in tv, dove vedere la prova a cronometro maschile: orari, percorso e favoriti - Si inizia anche con la prova a cronometro maschile dove Ganna sfiderà Evenepoel, con la gara ... Si legge su fanpage.it