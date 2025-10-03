Dove si trova la libreria-farmacia che prescrive pillole di poesia per cuori spezzati stress e tristezza

A Londra, in Oxford Street e Bishop's Castle, la poetessa Deborah Alma ha creato delle librerie-farmacie che prescrivono poesie per i diversi stati d'animo delle persone. L'idea alla base è quella di sfruttare il potere terapeutico della poesia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

