Grosseto, 3 ottobre 2025 – Ha lavorato per anni nel reparto di leniterapia dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Quindici giorni fa ha deciso di affidarsi ai suoi colleghi e all’équipe della leniterapia. La dottoressa Chiara Cancemi è morta a soli 42 anni nel reparto nel quale aveva lavorato dopo la specializzazione in radioterapia. Fino a quando la malattia gliel’ha consentito, Chiara Cancemi ha continuato a lavorare con forza e determinazione, diventando un esempio per tutti. Figlia di Alberto Cancemi, notissimo ginecologo che ha guidato i reparti di Manciano e di Orbetello e di Antonella, Chiara lascia i genitori, il fratello Francesco, il marito Santo e l’amatissima figlia Beatrice, di appena 15 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dottoressa muore a 42 anni, le ultime ore nel “suo” reparto