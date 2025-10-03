Dote famiglia casa trasporti e pure i soldi per le barche | come risparmiare con i bonus regionali

La retta calmierata all’asilo nido e in casa di riposo, l’abbonamento del Trasporto pubblico locale per studenti e anziani, il contributo, ormai di vecchia data, alla pompa carburante. Sono tempi di vacche grasse per le entrate tributarie di Palazzo e l’elenco dei bonus pubblici dello “speciale”. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Fondo Dote Famiglia 2025, il Governo stanzia 30 milioni per garantire lo sport ai bambini delle famiglie con ISEE sotto i 15.000 euro. Contributi fino a 300 euro per figlio

Bonus Dote Famiglia 2025: una nuova misura da 300 euro, di cosa si tratta

Dote per la Famiglia: fondo da 30 milioni per lo sport e il benessere dei più giovani

Comunichiamo che la New Life Academy ha aderito al FONDO DOTE FAMIGLIA 2025 del Dipartimento per lo Sport. Domande aperte dal 29 Settembre fino ad esaurimento delle risorse! Maggiori info al seguente link: https://www.sport.governo.it/it/bandi-e-avv

Dote Scuola e altri benefici scolastici a.s. 2025/2026. La #RegioneFVG anticipa i termini per presentare le domande, dal 6 ottobre al 20 novembre 2025. Webinar il 06.10.25 ore 17:00 sulla piattaforma Webex. Info quihttps://bit.ly/4gNSAfe

Dote famiglia, casa, trasporti e pure i soldi per le barche: come risparmiare con i bonus regionali - Con i paletti della residenza e dell'Isee, il sistema pubblico mette a disposizione aiuti su diversi settori.

Fondo Dote Famiglia: un click (day) per far fare sport ai figli, tra promesse e limiti - Il contributo da 300 euro destinato ai figli tra i 6 e i 14 anni accende speranze nelle famiglie, ma tra la gara digitale a chi arriva prima, i fondi limitati e regole rigide, emergono molte incognite