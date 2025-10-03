Dote famiglia casa trasporti e pure i soldi per le barche | come risparmiare con i bonus regionali

La retta calmierata all’asilo nido e in casa di riposo, l’abbonamento del Trasporto pubblico locale per studenti e anziani, il contributo, ormai di vecchia data, alla pompa carburante. Sono tempi di vacche grasse per le entrate tributarie di Palazzo e l’elenco dei bonus pubblici dello “speciale”. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

