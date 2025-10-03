Dosi di crack eroina e cocaina vendute a tutte le ore | 9 arresti Uno ha 18 anni

Dosi di crack, cocaina, eroina, hashish e marijuana vendute a tutte le ore in diverse zone della città. I carabinieri, coordinati dalla procura, hanno arrestato 9 pusher a Roma. Operazioni diverse che, tuttavia, confermano come in città, ovunque, si possa comprare droga. In via Gerolamo Cardano. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: dosi - crack

Fermato in auto e perquisito: aveva dosi di crack pronte per la vendita

Valmontone. Sorpresi con al seguito diverse dosi di crack e cocaina. Arrestati dalla Polizia di Stato

Scalette della stazione, trovato con 17 dosi di crack

Un 21enne albanese di Caivano è stato arrestato dai carabinieri con crack già suddiviso in dosi per la vendita. #21ennearrestato #caserta #cronacacaserta #caivano #social #storie #ultimenotizie - facebook.com Vai su Facebook

Aveva nascosto 34 dosi di crack all'interno di due finte pietre, ventenne arrestato a Palermo - X Vai su X

Roma, maxi blitz antidroga: 9 arresti e sequestri tra crack, cocaina, eroina e hashish - Tutta la sostanza stupefacente e il denaro contante sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. castellinotizie.it scrive

Stupefacenti, tre arresti a Prato: sequestrati cocaina, ketamina, eroina, crack e hashish - Dall'11 al 20 settembre sono stati effettuati tre arresti in flagranza di reato di un cittadino del Gambia e di due del Marocco, ... Lo riporta 055firenze.it