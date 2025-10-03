Dormitorio in viale | I proprietari devono rimediare
"Non è tollerabile che immobili privati vengano lasciati in stato di degrado, compromettendo la sicurezza, il decoro, l’igiene e l’immagine di una zona così strategica per la città". Dopo le segnalazioni sullo stato di abbandono di un locale affacciato su viale Trieste, arriva la replica dell’amministrazione comunale, con le parole dell’assessora alla Sicurezza Sara Mengucci, che richiama con fermezza i proprietari al rispetto delle regole. L’assessora ricorda che l’immobile di viale Trieste "è attenzionata dall’Amministrazione e in particolare dalla Polizia Locale. Premettendo che, quando parliamo di immobili privati, le Forze dell’Ordine possono intervenire solo a seguito di una denuncia di occupazione da parte del proprietario o dell’affittuario, riteniamo che non è tollerabile che immobili privati vengano lasciati in stato di tale degrado". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
