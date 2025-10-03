Dora Romano lancia un appello alla sinistra italiana | Unità e impegno reale non poltrone
La popolare attrice Dora Romano in un post sul suo profilo facebook ha rivolto un accorato appello a ciò che definisce “ciò che resta della sinistra” in Italia, invitando i leader e gli esponenti progressisti a superare divisioni e interessi personali. “Lasciate perdere quei due criptofascisti di Renzi e Calenda e unite le forze davvero progressiste e illuminate, che sono sicura ci sono, uomini e donne di cultura e sensibilità politica vera. Ma unitevi sul serio, senza parteggiare per poltrone e potere. Fate davvero qualcosa di sinistra, ma fatelo!”, ha dichiarato Romano sui suoi canali social. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: dora - romano
