Doposcuola a Foggia | si cercano volontari per aiutare gli studenti
Salve Foggiatoday, ad ottobre riprenderanno le attività del doposcuola popolare, un servizio offerto da un gruppo di docenti volontari che si mettono a disposizione degli studenti della scuola primaria fino alla secondaria di II grado.Il progetto, totalmente gratuito e senza alcun finanziamento. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: doposcuola - foggia
Assorì Foggia Vai su Facebook
Doposcuola a Foggia: si cercano volontari per aiutare gli studenti - Si cercano con urgenza maestri ed educatori per la scuola primaria, ma anche docenti, ex docenti e studenti universitari per la secondaria di I e II grado. Si legge su foggiatoday.it
Doposcuola Caritas: si cercano volontari - Le lezioni si svolgeranno ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, dalle 15 in avanti, nei locali della Caritas in via Trino oppure alla mensa vicino alla stazione ... Segnala casalenews.it