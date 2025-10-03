È un vero e proprio calvario quello vissuto da Michela Ferrante che, nel tentativo di farsi eliminare le occhiaie, ha perso la vista periferica. Ne parla lei stessa ospite de “ La volta buona ” nella puntata in onda il 2 ottobre su Rai1. La modella 41enne, tornata a calcare le passerelle in occasione della recente Milano Fashion Week, coglie l’occasione anche per correggere il tiro circa il titolo di un articolo che la riguarda uscito nei giorni scorsi che recitava: “Per un filler sbagliato tentai il suicidio”: “ Non ho mai detto che ho tentato il suicidio per un filler sbagliato ” spiega nel salotto di Caterina Balivo, “L’ho tentato purtroppo ma per problemi molto più gravi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - "Dopo una malattia importante mi sentivo svuotata e mi sono fatta un filler per eliminare le occhiaie. È andato male e per toglierlo dottore mi ha reciso dei nervi": lo sfogo di Michele