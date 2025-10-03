dopo lukaku arriva un altro omaggio inaspettato a due giocatori del napoli

La città di Napoli omaggia altri due azzurri, dopo Big Rom l’anno scorso: ecco cosa è successo. Il Napoli riprenderà il cammino in campionato domenica contro il Genoa. Una sfida non semplice per gli uomini di Conte, visto che i rossoblù vogliono provare ad ottenere la prima vittoria di questa Serie A. Per questo, il tecnico campione d’Italia, è pronto a lanciare le prime linee, con un turnover mirato. Tra le scelte sicure, dovrebbero esserci gli assoluti protagonisti della notte di Champions contro lo Sporting: De Bruyne e Hojlund. Intanto, sia il belga che il danese, sono stati omaggiati dalla zoo di Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

