Dopo le Marche la Calabria | perché il campo largo non sembra funzionare
Dopo le Marche tocca alla Calabria. Un altro fineinizio settimana di passione per il campo largo, anche in questo caso ultra largo, persino grandangolare. Pasquale Tridico, ex presidente dell’ Inps, inventore del reddito di cittadinanza – che per la verità sembra sempre avere molti padri e padrini – affronta da svantaggiato nei sondaggi l’ex presidente italo-forzuto Roberto Occhiuto, che si è dimesso e ricandidato allo stesso tempo. L’alleanza allargata potrebbe portare alla seconda sconfitta di seguito per Partito democratico e alleati vari, in attesa di potersi rifare con la Toscana, dove Eugenio Giani è dato per vincitore assicurato. 🔗 Leggi su Lettera43.it
