Dopo le dimissioni di Scioscioli la pressione su Marchionna aumenta ma non ci sarà nessun rimpasto in tempi brevi
Non c?è nessuna possibilità che il rimpasto di giunta arrivi prima delle elezioni regionali. Tutto questo nonostante le dimissioni di Mario Scioscioli che, a tutti gli. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Elisabetta Belloni all’Irccs, dopo le dimissioni dall’incarico in Europa la nomina come consulente all’istituto dei tumori di Milano
Prato: Claudio Sammartino commissario prefettizio. Dopo le dimissioni della sindaca
Sannicola, dopo le dimissioni, Piccione lascia il carcere per i domiciliari
