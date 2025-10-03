Dopo la malattia ho ritrovato fiducia in me | la mia rinascita con le Pink Ambassador di Fondazione Veronesi
L a prima diagnosi di tumore al seno arriva nel 2016 quando Giorgia Pisano ha 34 anni. «Nel Paese dove vivo, una ragazza della mia età si era ammalata: è stato quello a spingermi a fare dei controlli senologici» – ricorda oggi, ripercorrendo a ritroso la sua storia e tornando con la memoria dove tutto è iniziato. A quella prima diagnosi, seguono altre visite, diversi cicli di chemioterapia e poi l’operazione. «Fortunatamente avevo reagito bene alle terapie e questo mi ha permesso di sottopormi a un intervento conservativo, senza fare la mastectomia» – racconta. È nel 2018, quando comincia pian piano a riprendersi, che Giorgia viene a conoscenza dell’impegno di Fondazione Umberto Veronesi nel finanziamento alla ricerca scientifica sui tumori tipicamente femminili e decide di partecipare per la prima volta alla PittaRosso Pink Parade, camminata non competitiva che ha l’obiettivo di sostenere la ricerca di Fondazione e sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione. 🔗 Leggi su Iodonna.it
