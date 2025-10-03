Dopo la malattia ho ritrovato fiducia in me | la mia rinascita con le Pink Ambassador di Fondazione Veronesi  

Iodonna.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L a prima diagnosi di tumore al seno arriva nel 2016 quando Giorgia Pisano ha 34 anni. «Nel Paese dove vivo, una ragazza della mia età si era ammalata: è stato quello a spingermi a fare dei controlli senologici» – ricorda oggi, ripercorrendo a ritroso la sua storia e tornando con la memoria dove tutto è iniziato. A quella prima diagnosi, seguono altre visite, diversi cicli di chemioterapia e poi l’operazione. «Fortunatamente avevo reagito bene alle terapie e questo mi ha permesso di sottopormi a un intervento conservativo, senza fare la mastectomia» – racconta. È nel 2018, quando comincia pian piano a riprendersi, che Giorgia viene a conoscenza dell’impegno di Fondazione Umberto Veronesi nel finanziamento alla ricerca scientifica sui tumori tipicamente femminili e decide di partecipare per la prima volta alla PittaRosso Pink Parade, camminata non competitiva che ha l’obiettivo di sostenere la ricerca di Fondazione e sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

dopo la malattia ho ritrovato fiducia in me la mia rinascita con le pink ambassador di fondazione veronesi 160

© Iodonna.it - “Dopo la malattia ho ritrovato fiducia in me: la mia rinascita con le Pink Ambassador di Fondazione Veronesi”  

In questa notizia si parla di: dopo - malattia

Gigi d'Agostino pronto a far scatenare la Riviera. Ritorno in grande stile dopo la malattia: a quando l'evento

Se ne va un personaggio popolarissimo: la morte dopo una lunga malattia

Dopo la diagnosi: il dramma della malattia dell’amatissima conduttrice e l’emozione di fan e colleghi

dopo malattia ho ritrovato''Non ho soldi da parte'': Giampiero Mughini dimenticato dalla tv dopo l’arrivo della malattia, costretto a vendere libri - Lo scrittore, giornalista e volto tv siciliano, trapiantato a Roma da decenni, lo ha detto al Corriere della Sera. Si legge su gossip.it

dopo malattia ho ritrovatoCostantino Vitagliano parla della malattia: “Posso morire in pochi secondi”. Come sta - Costantino Vitagliano parla della malattia che lo ha colpito e delle sue condizioni: “Convivo con il pensiero di non dover mai dimenticare i farmaci” ... Come scrive dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Dopo Malattia Ho Ritrovato