Dopo il 7 ottobre chi in occidente ha il coraggio oggi di dire mai più?

Al direttore - Nella mia vita sindacale e di partito ho partecipato a numerose riunioni di organismi dirigenti, di quelle interminabili ed estenuanti, impegnate nella spasmodica ricerca di una mediazione tra posizioni differenti e talvolta inconciliabili. Un faticoso lavoro di cesello di verbi, aggettivi e sostantivi per trovare a ogni costo una fittizia unità, vecchio retaggio della tradizione comunista: il timore ancestrale delle divisioni interne, per convinzione o per convenienza. Del resto, c’è sempre un domani per aprire un confronto schietto sulla politica internazionale del Pd. Accontentiamoci, quindi, dell’astensione di Schlein sul piano di Trump per Gaza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

