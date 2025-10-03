Dopo Genova adesso si scende a Messina Per Ilari e Melani obiettivo titolo nazionale

Mancano meno di due mesi alla Finale Nazionale di Coppa Italia rally, che nel 2025 torna al Tirreno Messina. Pistoia sarà protagonista con Antonio Ilari e Gianni Melani, i vincitori della Coppa Rally di Zona. I campioni italiani di classe A5 hanno conquistato il titolo a novembre 2024 tra le strade del Rally della Lanterna. Un anno dopo, è tempo di volare in Sicilia per il Trofeo italiano. «Adesso abbiamo il Città di Pistoia, che ci servirà da allenamento - spiega Antonio Ilari -, anche per non stare fermi due mesi». Ilari è appassionato di corse sin da quando, appena bambino, vedeva sfrecciare le auto da rally sulle strade in cui era cresciuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dopo Genova, adesso si scende a Messina Per Ilari e Melani obiettivo titolo nazionale

In questa notizia si parla di: dopo - genova

Genova, dopo essersi inventato l'aggressione fascista, per evitare il processo sindacalista chiede messa alla prova

G8 Genova: 24 anni dopo , due giorni di eventi ai Luzzati

G8, ventiquattro anni dopo Genova ricorda quei tragici giorni: manifestazione e concerto dei 99 Posse

https://enpa.org/genova-fortunata-torna-in-liberta-dopo-sei-mesi-di-cure/… - Dopo 6 mesi trascorsi sotto tutela dei volontari dell’Enpa di Genova Fortunata, la piccola volpe ritrovata neonata e infangata lungo una strada sotto la pioggia battente, è stata liberata - X Vai su X

Flotilla, continua la protesta. Il risveglio dopo la notte in piazza. Bloccati i varchi portuali, sciopero generale per venerdì 3 ottobre. Nella serata del primo ottobre cortei spontanei a Genova e alla Spezia - facebook.com Vai su Facebook

Scende dall’auto dopo un incidente e viene investito e ucciso in autostrada - Scende dall’auto dopo un incidente, scavalca il guardrail e viene investito e ucciso da un’auto che si muove nell’opposta corsia di marcia. Si legge su blitzquotidiano.it