Dopo aver vinto come Miglior Film il Giffoni Film Festival arriva in sala Super Charlie tratto dai libri di Camilla Läckberg | la clip

All’apparenza è un film per bambini. In fondo, i protagonisti sono loro: un neonato e un decenne. In realtà, come dimostra la clip in anteprima esclusiva che vi mostriamo qui sopra, la platea a cui parla è davvero ampia. Perché Super Charlie sarà anche un’avventura animata di due fratellini alle prese con superpoteri e gelosie, ma il mondo che sta loro attorno è molto più reale di quanto si possa immaginare. Con tanto di mamme che vengono fatte sentire inadeguate perché non sono perfette. Super Charlie arriva nelle nostre sale da 9 ottobre con Plaion Pictures. Il film animato, diretto da Jon Holmberg, ha vinto il premio come Miglior Film al Giffoni Film Festival 2025, nella sezione Elements +6, dopo essere stato accolto da una standing ovation al termine della prima proiezione. 🔗 Leggi su Amica.it

