Dopo 41 anni nell' Arma va in pensione il luogotenente carica speciale Esposito responsabile della polizia giudiziaria

Chietitoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo 41 anni di servizio nellArma dei carabinieri, il luogotenente carica speciale Giovanni Esposito, responsabile della sezione di polizia giudiziaria della procura della Repubblica presso il tribunale di Chieti, va in pensione. Nell'ottobre del 1984, appena diciannovenne, varcò l'ingresso. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

