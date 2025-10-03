Donne e minori vittime di violenza la formazione per gli operatori dei centri campani prosegue a Giugliano l’8 ottobre
L’8 ottobre 2025, dalle ore 9 alle 13, presso la Sala Consiliare del Comune di Giugliano in Campania (NA), si terrà il secondo appuntamento del ciclo formativo “I Percorsi della Non Violenza”, dal titolo “Le vittime invisibili: i bambini nelle relazioni violente”. L’evento formativo è organizzato congiuntamente degli Ambiti territoriali di Giugliano, Casoria, Pomigliano D’Arco, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: donne - minori
Migranti salvati in mare da nave Humanity 1: sbarco a Brindisi, tra loro donne e minori
Inaugurata la stanza protetta per donne e minori vittime di violenza al Comando carabinieri di Rho
Suicidi, sovraffollamento e criticità tra i minori detenuti. La garante accende un faro sulle donne in carcere
Festival Extra Salute: convegno su violenza contro minori, donne e anziani al Ridotto delle Muse Il convegno "La violenza sui minori, sulle donne e sugli anziani" al Ridotto delle Muse esplora nuovi strumenti di tutela e intervento coordinato per i soggetti vul - facebook.com Vai su Facebook
Violenza su donne e minori, 86 casi nel ‘24: un algoritmo permette di salvare le vittime - Lo dimostrano i dati dell’Azienda Ospedaliero Università delle Marche, che nel 2024 ha contatto ... Si legge su corriereadriatico.it
Donne e minori vittime di violenza, la formazione prosegue a Giugliano - L’8 ottobre 2025, dalle ore 9 alle 13, presso la Sala Consiliare del Comune di Giugliano in Campania (NA), si terrà il secondo appuntamento del ciclo ... Lo riporta napolivillage.com