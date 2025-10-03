Donna aggredita sulla ciclabile Un giovane individuato e indagato per lesioni e violenza sessuale
C’è un indagato – un giovane di origine marocchina – per una aggressione a sfondo sessuale avvenuta a San Damaso. Il ragazzo è stato individuato e iscritto nel registro degli indagati dopo delicate e minuziose indagini condotte dalla squadra mobile, diretta da Mario Paternoster. Il fascicolo, aperto con le ipotesi di reato di violenza sessuale e lesioni aggravate, è nelle mani del pm Corbelli che da subito ha coordinato le indagini. Gli accertamenti tecnici sull’episodio sono stati ultimati proprio in questi giorni: a breve, dunque, è attesa una svolta sull’ennesimo caso che vede vittima una donna dopo la violenza che si è consumata a Tabina di Magreta ai danni di una signora ad opera di un minore straniero non accompagnato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
