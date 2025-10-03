Doncic sotto accusa per aver mangiato un hamburger ma gli allenamenti dei Lakers sono talmente massacranti
Mercoledì sera Luka Doncic è stato avvistato mentre passava in auto a ritirare un ordine da In-N-Out, celebre catena di fast food americana. L’immagine ha subito scatenato sui social una valanga di commenti e preoccupazioni. C’era chi temeva un ritorno ai vecchi vizi del Doncic criticato in passato per il peso. In realtà, anche se fosse stato un semplice e raro strappo alla dieta – concessione che persino LeBron James si permette – lo sloveno ha già smaltito ampiamente l’hamburger che si è concesso. Ne parla Mundo Deportivo Allenamenti duri per i Lakers. A renderlo chiaro è stata la durezza dell’allenamento imposto dal nuovo allenatore dei Lakers, JJ Redick sta spingendo i suoi giocatori al massimo per portarli a quella che lui definisce “forma da titolo”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
L'Italbasket cade sotto i colpi di un inarrestabile - nel primo tempo- Luka Doncic (42 punti) e saluta a testa altissima l'Europeo di Basket. Come sempre partenza terribile dell'Italia di Pozzecco che subisce un 11-29 nel primo quarto con il campione dei Lakers
SIAMO ANCORA VIVI (Forse...) Andiamo all'intervallo sotto di 10 lunghezze contro la Slovenia di un leggendario Doncic: 40-50, 30 dei quali sono di un incontenibile Luka Noi ci aggrappiamo ai 13 di Fontecchio. Serve un miracolo, siamo chiamati a lottare
