Mercoledì sera Luka Doncic è stato avvistato mentre passava in auto a ritirare un ordine da In-N-Out, celebre catena di fast food americana. L’immagine ha subito scatenato sui social una valanga di commenti e preoccupazioni. C’era chi temeva un ritorno ai vecchi vizi del Doncic criticato in passato per il peso. In realtà, anche se fosse stato un semplice e raro strappo alla dieta – concessione che persino LeBron James si permette – lo sloveno ha già smaltito ampiamente l’hamburger che si è concesso. Ne parla Mundo Deportivo Allenamenti duri per i Lakers. A renderlo chiaro è stata la durezza dell’allenamento imposto dal nuovo allenatore dei Lakers, JJ Redick sta spingendo i suoi giocatori al massimo per portarli a quella che lui definisce “forma da titolo”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Doncic sotto accusa per aver mangiato un hamburger ma gli allenamenti dei Lakers sono talmente massacranti