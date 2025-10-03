Donata Columbro al Wired Next Fest 2025 Trentino | Senza dati sui femminicidi non può esserci prevenzione
La giornalista spiega perché contare i femminicidi è un atto politico, più che mai urgente. A Rovereto anche l'avvocata Marisa Marraffino, che parla di revenge porn, educazione digitale e AI. 🔗 Leggi su Wired.it
