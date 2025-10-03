Donald Trump voleva una spada antica da regalare a Re Carlo III ma…

Todd Arrington, direttore della prestigiosa Eisenhower Presidential Library and Museum, ha lasciato il suo incarico. Le dimissioni arrivano dopo che Arrington si è opposto alla richiesta di Donald Trump di consegnare una spada della sua collezione. Per regalarla a Re Carlo III durante la recente visita ufficiale del presidente Usa in Gran Bretagna. Le dimissioni. Cbs News ha raccontato che al direttore è stato chiesto di dimettersi. Senza specificare da chi sarebbe arrivata la richiesta. Il dono voleva simboleggiare il rapporto speciale tra i due alleati e sottolineare la collaborazione tra i due paesi durante la Seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Open.online

