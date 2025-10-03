Don Matteo 15 riprese a Spoleto, il racconto dell’ultima settimana di riprese. Ultima settimana di riprese di Don Matteo 15 a Spoleto. Ciak nelle location già note della fiction, che hanno interessato soprattutto Piazza Duomo e dintorni. Attesissimi i protagonisti del cast: Raoul Bova e Nino Frassica, ma anche Eugenio Mastrandrea e Federica Sabatini, che compongono la coppia di Diego e Giulia. Avvistati anche le new entry: Valeria Fabrizi (che interpreterà Suor Costanza di Che Dio ci Aiuti), Max Tortora e Tosca D’Aquino (i genitori di Diego), Irene Giancontieri (Caterina). Avvistato pure Giulio Beranek, conosciuto quest’anno con la fiction Rai “Gerri”. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

© Piperspettacoloitaliano.it - Don Matteo 15 riprese a Spoleto: il bacio di Diego e Giulia, le anticipazioni sul set (FOTO e VIDEO)