Don Camillo in scena al Piccolo Teatro Comico

“Don Camillo” in scena al Piccolo Teatro Comico venerdì 10 ottobre. Un'intramontabile commedia messa in scena da Franco Abba, Mauro Stante, Patrizia Pozzi, Domenico Berardi. All' undicesimo anno di repliche in tutta Italia, questo capolavoro tratto dal romanzo di Guareschi non ha bisogno di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: camillo - scena

MACBETH regia di Fabio Omodei Il Primo Anno in scena al Teatro Furio Camillo di Roma @teatrofuriocamillo 4 e 5 Ottobre 2025 - facebook.com Vai su Facebook

Teatro Dehon. Nel mondo piccolo di Don Camillo - Stasera (alle 21) e domani alle 16, la Compagnia La Ragnatela porta in scena un classico amatissimo come Don... ilrestodelcarlino.it scrive

Don Camillo, Peppone e i dubbi di Guareschi - 1968) fu deluso dei film tratti dai suoi libri con don Camillo e Peppone, coppia litigiosa che settant'anni dopo ancora spopola in tv e nei titoli dei giornali che non sanno ... Da ilmattino.it