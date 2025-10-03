Domenica la Supplica alla Madonna di Pompei | come seguirla in tv
Domenica 5 ottobre a partire dalle ore 10.00 verrà trasmessa in diretta esclusiva la Santa Messa e la Supplica alla Madonna del Rosario di Pompei. I telespettatori potranno seguire la concelebrazione eucaristica e la celebre preghiera composta dal Beato Bartolo Longo - come di consueto - su. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Domenica 5 Ottobre, prima domenica del mese, alle 12 Supplica alla Madonna del Rosario, Regina delle Vittorie.
Domenica preghiera per la pace nelle parrocchie genovesi: "Che unisca tutti"
Domenica in diretta su Canale 21 la supplica di Pompei - Domenica 5 ottobre a partire dalle ore 10 Canale 21 trasmette in diretta esclusiva la Santa Messa e la Supplica alla Madonna del Rosario di Pompei. Come scrive ansa.it
SUPPLICA ALLA MADONNA DI POMPEI, DIRETTA OGGI DOMENICA 6 OTTOBRE 2024/ Streaming tv e testo della preghiera - Supplica alla Madonna di Pompei: info diretta streaming tv della Santa Messa per invocare e chiedere aiuto alla Santissima Vergine. Scrive ilsussidiario.net