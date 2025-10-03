Domenica In Mara Venier condurrà da sola senza Mammucari Miccio e Cerno? Scoppia il caso dopo il flop
Il debutto della nuova stagione di Domenica In era stato annunciato con grande entusiasmo, anche per via della formula rinnovata, più “corale”, con Mara Venier affiancata da Teo Mammucari, Enzo Miccio e Tommaso Cerno. Ma dopo appena due puntate, il clima sembra già cambiato. Gli ascolti non hanno premiato la trasmissione, e in Rai si inizia a mormorare: la “signora della domenica” tornerà presto a fare tutto da sola? Le voci si rincorrono, i dati parlano chiaro, e ora ci si interroga sul futuro degli opinionisti e co-conduttori voluti per rilanciare il programma. Il direttore del DayTime Rai, Angelo Mellone, ha provato a calmare le acque, ma il malumore – anche sui social – è evidente. 🔗 Leggi su Donnapop.it
